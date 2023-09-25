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13:19, 25 сентября 2023Бывший СССР

В Молдавии назвали неопределенным происхождение упавшей в Приднестровье ракеты

Минобороны Молдавии: происхождение упавшей в Приднестровье ракеты не определено

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Происхождение и траектория ракеты, упавшей в Приднестровье, не определены. Об этом сообщило Министерство обороны Молдавии в своем Facebook (принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России).

«На данном этапе происхождение выявленного объекта неясно и не подтверждено из независимых источников». — говорится в сообщении. Минобороны уточнило, что на место обнаружения ракеты выехали наблюдатели от Совместных миротворческих сил.

Ведомство подчеркнуло, что власти республики будут информировать общественность по мере получения проверенных подробностей о случившемся.

24 сентября в приднестровском селе Кицканы нашли обломки ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Местные жители слышали сильный взрыв, что сильно их обеспокоило.

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    Алевтина Запольская
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