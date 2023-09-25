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06:19, 25 сентября 2023Россия

Украину обвинили в хамстве Западу

Сенатор Пушков обвинил Запад в наглом поведении Украины
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал текущие отношения Украины и ее союзников на Западе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков обвинил Украину в хамстве Западу и подчеркнул, что к этому привели сами европейские страны. «Украина убеждена, что Запад у нее "на крючке", отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной», — отметил он.

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Политик подчеркнул, что ему странно видеть, как министр обороны ФРГ Борис Писториус оправдывается перед мэром Киева Виталием Кличко из-за отсутствия решения по передаче немецких ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению сенатора, «сколько ни дай Украине, ей все будет мало».

Ранее агентство Bloomberg обратило внимание, что на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский вел себя крайне эмоционально в отношении стран, поставляющих Киеву оружие. Он также «яростно критиковал» государства, которые, по его словам, поставляют вооружение недостаточно быстро.

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    Марина Совина
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