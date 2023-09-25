«Рубин» победил «Факел» в матче РПЛ

«Рубин» обыграл «Факел» со счетом 1:0 в матче девятого тура РПЛ

«Рубин» обыграл «Факел» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на счету Валентина Вады, который поразил ворота соперников на 85-й минуте.

Казанский клуб одержал вторую победу в сезоне. Команда набрала девять очков и поднялась на 12ю строку в турнирной таблице.