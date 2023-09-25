Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
3:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
5:1
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
0:1
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Нефтехимик
4:4
3-й период
live
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
1:0
3-й период
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
20:57, 25 сентября 2023Спорт

«Рубин» победил «Факел» в матче РПЛ

«Рубин» обыграл «Факел» со счетом 1:0 в матче девятого тура РПЛ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Рубин» обыграл «Факел» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на счету Валентина Вады, который поразил ворота соперников на 85-й минуте.

Казанский клуб одержал вторую победу в сезоне. Команда набрала девять очков и поднялась на 12ю строку в турнирной таблице.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    «Рубин» победил «Факел» в матче РПЛ

    Россиянка попыталась задушить внука из-за плача и получила десять лет колонии

    Гуф заблокировал бывшую супругу в соцсетях

    Роднина оправдала украинских фигуристов за отказ от рукопожатий

    Дачников предупредили об опасности неубранной с газона скошенной травы

    Президент Грузии приехала в Эстонию без разрешения правительства

    В США предрекли уничтожение переданных ВСУ танков Abrams Россией

    Стала известна позиция Папы Римского по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости