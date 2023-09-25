Заполненный дохлой рыбой пруд возмутил жителей российского города

«Клопс»: пруд в Южном парке Калининграда заполнили туши рыб

Пруд на территории особо охраняемого природного Южного парка в Калининграде заполнили туши дохлых рыб, передает Telegram-канал «Клопс».

Водоем расположен на территории ЖК «Манхэттен». Как рассказал местный житель по имени Александр, он наблюдает происходящее уже несколько дней. Рыба везде — и в водоеме, и на берегу, возмутился он. «В основном [встречаются] взрослые особи, встречаются крупные экземпляры. Над дохлятиной кружатся мухи. Птицы и животные есть это опасаются и обходят стороной», — сказал россиянин. На снятом им видео видны туши рыб, лежащие на берегу у воды, по ним ползают насекомые.

На публикацию Telegram-канала обратила внимание местная прокуратура, которая пообещала провести в городском парке проверку.

Ранее на Камчатке обнаружили большое количество выпотрошенной красной рыбы, оставленной неизвестными. Предварительно, место скопления отходов организовали две компании, которые не называются.