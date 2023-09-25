Матвиенко пожаловалась на рост цен на школьные учебники

Матвиенко поручила разобраться с нехваткой учебников и ростом цен на них

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила председателю комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием проверить обоснованность повышения цен на школьные учебники издательством «Просвещение». Об этом сообщает «Прайм».

Матвиенко предупредила об опасности возникновения монополии на российском рынке школьных учебников. Необходимо создать условия, чтобы выпуском подобной продукции занимались несколько издательств, в противном случае нехватка детской и юношеской учебной литературы будет усиливаться, отметила она.

«Это (дефицит учебной литературы — прим. «Ленты.ру») системная проблема — новые учебники не успели напечатать, поставить на места, цены на них взлетели, они космические! Люди жалуются — надо закрыть эту проблему», — призвала Матвиенко.

Она добавила, что нехватка учебников к настоящему времени затронула практически все российские регионы, из-за чего растут затраты не только местных властей, но и домохозяйств. «Это неправильно», — заключила спикер Совфеда.

В конце августа аналитики Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представили результаты исследования, согласно которым в 2021-2022 учебном году на обучение детей, в том числе на репетиторов, кружки и учебные материалы, россияне потратили в общей сложности 2,1 триллиона рублей. Таким образом, дофинансирование сферы образования населением превысило 45 процентов объема средств, выделенных государством.