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11:42, 25 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Белгородский глава Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«Есть прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах», — рассказал губернатор, уточнив, что никто из людей не пострадал.

В результате случившегося нарушено электроснабжение — помимо Новой Таволжанки, электричество отключили в части села Архангельское. В ближайшее время оперативные и аварийные службы займутся устранением последствий.

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    Варвара Родикова
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