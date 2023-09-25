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16:50, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярная российская телеведущая высмеяла заголовки СМИ о себе

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Популярная российская телеведущая Ляйсан Утяшева высмеяла заголовки СМИ о себе. В своем Telegram-канале она призналась, что научилась не принимать близко к сердцу оскорбительные статьи.

«За годы, проведенные в поле зрения желтой прессы, я научилась не принимать оскорбительные заголовки близко к сердцу, а просто наслаждаться ими и талантом авторов», — написала Утяшева.

Телеведущая опубликовала скриншоты публикаций СМИ о ее внешности. «Авторы единодушны в том, что я выгляжу ужасно, но немного путаются в показаниях. Вроде и обколотая, а себя все-таки запустила. И кого же мне, простите, слушать? Я делаю слишком много или недостаточно? Мне нужны ответы!» -— поиронизировала она.

Ранее заголовки о себе в СМИ высмеяла доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она назвала некоторые новости о своей персоне глупыми, но смешными. Малышева также отметила, что поражается тому, какие «люди глупости придумывают».

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    Олег Давыдов
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