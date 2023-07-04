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11:10, 4 июля 2023Интернет и СМИ

Малышева высмеяла заголовки о себе в СМИ

Ведущая «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева высмеяла заголовки о себе в СМИ
Елена Малышева

Елена Малышева. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева высмеяла заголовки о себе в СМИ. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она назвала некоторые новости о своей персоне глупыми, но смешными. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врач рассказала, что в одном из выпусков «Жить здорово» она рассказывала про полезные свойства помидоров, показывая их зрителям. «В интернете появился такой заголовок: "Малышева показала свои помидорки", я даже открыла посмотреть, что там. И в самом деле я стою с помидорами и рассказываю про ликопин — факт остается фактом», — посмеялась ведущая.

Малышева также отметила, что поражается тому, какие «люди глупости придумывают». «Но иногда смешные», — заключила она.

Ранее российская певица Юлианна Караулова также высмеяла заголовки о себе в российских СМИ. «Теперь все заголовки желтой прессы начинаются со слов "Ведущая "Кто хочет стать миллионером?"", и дальше идет какой-то треш», — заявила певица, говоря о том, как ее назначение на роль ведущей шоу на Первом канале отразилось на публикациях в СМИ.

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    Олег Давыдов
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