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14:40, 25 сентября 2023Ценности

Фанаты обругали фигуру Инстасамки в бикини фразой «как страшно»

Фото: @instasamka

Фанаты обругали фигуру рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, в откровенном образе фразой «как страшно». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница поделилась снимком, на котором она запечатлела себя в золотистом бикини, оформленном завязками.

Поклонники не оценили внешний вид артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Кажется, слишком похудела», «Как-то непропорционально», «На это страшно смотреть», «Кардашьянами запахло», «Лучше иметь пышные формы», — возмущались они.

Ранее Инстасамка рассказала о комплексах из-за внешности. В одном из постов в соцсетях Зотеева призналась, что длительное время не принимала свою фигуру.

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    Карина Черных
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