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16:01, 25 сентября 2023Путешествия

Грузинский суши-бар назвал русский языком свиней и подвергся критике

Суши-бар Oishi Sushi в Грузии назвал русский языком свиней и подвергся критике

Фото: Oishi Sushi

Суши-бар Oishi Sushi в Тбилиси подвергся критике после того, как оскорбил одну из русскоговорящих посетительниц. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

По данным источника, она написала отзыв на грузинское заведение, в котором пожаловалась, что по телефону с ней не стали говорить по-русски и повесили трубку. В ответ представители суши-бара назвали русский «языком свиней» и предложили посетительнице «ехать обратно в дыру, которую она называет страной».

Отмечается, что отзыв уже удален из Google, однако за последние несколько часов там появилось более 100 других возмущенных сообщений пользователей сети. Кроме того, есть несколько комментариев с одобрением такого поведения представителей суши-бара и высокими оценками.

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Telegram-канал уточняет, что при этом на сайте заведения есть раздел на русском, который используется для заказов наряду с грузинским и английским.

Ранее поехавшие в Грузию россиянки удивились русофобским лозунгам местных жителей и недружественной атмосфере. Одна туристок провела в Тбилиси отпуск в середине августа и описала его фразой «больше туда не вернусь».

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    Марина Черняк
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