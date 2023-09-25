В Карабахе задержали совершивших теракт в Ходжавенде людей

Азербайджан сообщил о задержании виновных во взрывах мин в Карабахе

Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании в Карабахе лиц, совершивших теракт 19 сентября в Ходжавенде, говорится в сообщении ведомства.

«В селе Тагаверд Ходжавендского района области 19 сентября 2023 года соответствующие лица, подозреваемые в участии в незаконном организованном вооруженном формировании и совершении террористических актов (...) были разоружены и задержаны в ходе проведения антитеррористических мероприятий», — сказано там.

Как сообщалось ранее, мины унесли жизни четверых сотрудников МВД Азербайджана и еще двоих гражданских.

20 сентября правительство Нагорно-Карабахской республики сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он добавил, что Ереван признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, которая включает в себя Карабах.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. По его словам, территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Российский лидер уточнил, что это было решение не Москвы, а именно Еревана.

