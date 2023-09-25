В России назвали срок стабилизации цен на топливо

Депутат Арефьев призвал ввести заградительные пошлины на вывоз топлива из РФ

Цены на топливо в России, как ожидается, могут стабилизироваться уже на текущей неделе. Однако это не отменяет необходимости возвращения вывозных пошлин с тем, чтобы дизельное топливо не уезжало из страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

«На прошлой неделе этот вопрос рассматривался при отчете министра сельского хозяйства. Нас заверили, что на этой неделе произойдет стабилизация цен на мировом нефтяном рынке. Единственное, что хотелось бы отметить: нас уверяли, что все это не так просто. Но на самом деле никакой сложности нет. Необходимо установить заградительные пошлины на вывоз дешевого топлива зарубеж — это дело одной минуты», — считает политик.

По его мнению, первое, что необходимо сделать — вернуть вывозные пошлины в 30 процентов. Также важным он считает установление заградительных пошлин на вывоз дизельного топлива.

«Необходимо отменить НДПИ, налог, который увеличивает внутри страны стоимость нефтепродуктов. Нигде нет такого, чтобы внутри страны цены на топливо были выше, чем на мировом рынке, — заметил Арефьев. — У нас ввели запрет на экспорт, но бюджетное правило работает. Запрет ввели не полностью, только ограничили, а нефть, нефтепродукты как вывозили, так и вывозят».

Ранее сообщалось, что Правительство России разрешило транспортировку нефтепродуктов, которые «Транснефть» и РЖД собирались экспортировать до вступления запрета на экспорт, 21 сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

