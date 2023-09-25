В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В двух украинских регионах объявили режим воздушной тревоги

Режим воздушной тревоги объявлен в двух областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Сумской и Черниговской областях.

Ранее в трех украинских регионах произошли взрывы. Они прогремели в Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области. Также в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Ровненской и Житомирской областях была объявлена воздушная тревога.