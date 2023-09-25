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22:46, 25 сентября 2023Бывший СССР

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В двух украинских регионах объявили режим воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Режим воздушной тревоги объявлен в двух областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Сумской и Черниговской областях.

Ранее в трех украинских регионах произошли взрывы. Они прогремели в Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области. Также в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Ровненской и Житомирской областях была объявлена воздушная тревога.

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    Марина Совина
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