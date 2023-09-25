Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:29, 25 сентября 2023Силовые структуры

Братьев-россиян задержали в нарколаборатории с мефедроном и автоматами

В Уфе полиция задержала двух братьев в нарколаборатории с арсеналом

Кадр: пресс-центр МВД России

В Уфе полицейские задержали двух братьев, организовавших нарколабораторию по производству мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проживающие в городе Ишимбае мужчины обустроили подпольное производство в гараже, работая по указанию анонимного куратора, с которым познакомились по объявлению в интернете. Получая от него через тайники оборудование и прекурсоры, братья производили мефедрон, а затем сбывали его через закладки. У них в ходе обыска полицейские изъяли 5,5 килограмма синтетического наркотика, два автомата, большое количество боеприпасов.

Также выяснилось, что один из них причастен к особо тяжкому преступлению, совершенному в мае. Мужчина в лесу решил опробовать незаконно купленный пистолет, когда на него наткнулся местный житель. Решив избавиться от случайного свидетеля, наркоделец выстрелил в него и тут же выбросил оружие.

Против братьев возбуждено уголовное дело, они арестованы.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    Россиянка дождалась нового асфальта и перекрыла дорогу соседям

    Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Карабаха в Армению

    МВД выплатит россиянину 40 тысяч рублей из-за конфликта на штрафстоянке

    В США допустили капитуляцию Украины

    Раскрыта дата выхода в России последнего мультфильма Миядзаки

    Россиян предупредили об опасности отеков ног

    Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла на подиум в прозрачном платье

    Huawei запустила новый бренд смартфонов

    Психолог назвал необычные способы справиться с приступами лени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости