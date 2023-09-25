Братьев-россиян задержали в нарколаборатории с мефедроном и автоматами

В Уфе полиция задержала двух братьев в нарколаборатории с арсеналом

В Уфе полицейские задержали двух братьев, организовавших нарколабораторию по производству мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проживающие в городе Ишимбае мужчины обустроили подпольное производство в гараже, работая по указанию анонимного куратора, с которым познакомились по объявлению в интернете. Получая от него через тайники оборудование и прекурсоры, братья производили мефедрон, а затем сбывали его через закладки. У них в ходе обыска полицейские изъяли 5,5 килограмма синтетического наркотика, два автомата, большое количество боеприпасов.

Также выяснилось, что один из них причастен к особо тяжкому преступлению, совершенному в мае. Мужчина в лесу решил опробовать незаконно купленный пистолет, когда на него наткнулся местный житель. Решив избавиться от случайного свидетеля, наркоделец выстрелил в него и тут же выбросил оружие.

Против братьев возбуждено уголовное дело, они арестованы.