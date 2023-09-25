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08:12, 25 сентября 2023Россия

Володин перечислил факты проигрыша Западом «войны на истощение» против России

Спикер ГД перечислил 7 фактов проигрыша Западом «войны на истощение» против РФ
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин перечислил семь фактов проигрыша Западом «войны на истощение» против России. Подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Он отметил, что Вашингтон и Брюссель передали «огромные средства в милитаризацию киевского режима». Володин напомнил, что многие западные политики, рассуждая о конфликте на Украине, стали называть его «войной на истощение».

Спикер нижней палаты российского парламента указал в посте, к чему это привело. Во-первых, по мнению Володина, Запад сейчас испытывает нехватку оружия и боеприпасов. «В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны», — заметил спикер Госдумы.

Во-вторых, по его словам, было утрачено доверие населения Европы и США к политикам. Володин подчеркнул, что большинство жителей США и европейцев выступают против поставок оружия Украине.

В-третьих, как заметил Володин, к проигрышу привел провал контрнаступления Украины. В-четвертых, по мнению российского политика, в Европе и США возникли экономические проблемы. Так, Германия вынуждена сокращать социальные выплаты малоимущим семьям из-за расходов на поддержку Украины, заявил Володин.

Он назвал пятой причиной проигрыша в «войне на истощение» против России нехватку личного состава украинской армии. К шестому факту Володин отнес то, что Украина постепенно утрачивает финансовую самостоятельность.

«7. Демографическая катастрофа на Украине. С Украины бежало более 10,5 миллиона человек», — резюмировал спикер Госдумы.

Ранее Володин рассказал, что страны Евросоюза и США начали политику по сдерживанию России тогда, когда страна начала развиваться.

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    Анна Щербакова
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