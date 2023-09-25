Патрушев встретился с руководством Омана

Секретарь Совбеза Патрушев обсудил с наследным принцем Омана Ближний Восток

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Маскате с наследным принцем Омана Зиязаном Хейсамом Аль Саидом. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

«Состоялся обмен мнениями по проблемам глобальных вызовов и угроз. Отдельное внимание уделено ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным РИА Новости, Николай Патрушев обсудил сотрудничество в экономической сфере и правоохранительной системе, в том числе по линии спецслужб и финансовых разведок. По итогам визита российской делегации аппарат Совбеза подписал меморандум о взаимопонимании с секретариатом Совета нацбезопасности Омана.