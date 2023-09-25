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12:47, 25 сентября 2023Россия

Кремль прокомментировал выборы в новых регионах России

Песков: выборы в новых регионах прошли полностью в правовом поле
СюжетЕдиный день голосования
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Выборы в новых регионах России прошли полностью в рамках законодательства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Прошли выборы в абсолютном правовом поле, в соответствии с нашими законами. Они состоялись», — заявил официальный представитель Кремля.

Он пожелал успехов руководителям регионов и отметил, что вся страна будет помогать им в скорейшей интеграции.

Выборы в России проходили в течение трех дней в единый день голосования и длились с 8 по 10 сентября. Россияне выбирали 21 губернатора и депутатов 20 региональных парламентов. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях выборы состоялись впервые.

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    Варвара Родикова
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