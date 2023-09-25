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19:21, 25 сентября 2023Культура

Раскрыта дата выхода в России последнего мультфильма Миядзаки

Премьера последнего мультфильма Хаяо Миядзаки в России состоится 7 декабря

Кадр: мультфильм «Мальчик и птица»

Премьера нового мультфильма японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» в России состоится 7 декабря. Дату премьеры раскрыли в Telegram-канале компании «Русский репортаж».

Выход последней полнометражной картины 82-летнего постановщика в мировом кинопрокате состоялся 14 июля. Анимационная лента частично создана по мотивам книги Kimitachi wa Dou Ikiru ka («Как поживаете?») писателя Есино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году. Студия Ghibli работала над мультфильмом более семи лет.

Ранее стало известно, что Хаяо Миядзаки планирует продолжить работу над новыми проектами. Режиссер уже приходил в офис Ghibli с идеями для новых проектов, однако он не уточнил, какими именно.

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    Сергей Равин
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