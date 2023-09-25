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12:36, 25 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве на военных складах ЛНР

RT: в Краснодоне ЛНР произошел взрыв на военных складах
СюжетВзрыв в Донецке:

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В Краснодоне Луганской народной республики (ЛНР) произошел взрыв на военных складах. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что из-за взрыва выбило окна. Как утверждает источник, причиной произошедшего мог стать дрон или заложенное взрывное устройство. По информации Telegram-канала «Mash на Донбассе», взрыв произошел в районе завода «Юность».

Очевидцы рассказали, что было два прилета. Как уточняется, из ближайших школ начали эвакуировать детей. В сторону завода выехали две машины скорой помощи и МЧС.

18 сентября у здания администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке произошли взрывы. Как сообщалось, было как минимум одно попадание в здание. По данным представительства ДНР в СЦКК, под обстрел попал Ворошиловский район города.

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    Кристина Есикова
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