Одно уведомление на телефоне парня озадачило пользователей сети
Пользователь Reddit с ником ja3palmer опубликовал на платформе уведомление из раздела «Экранное время» на IPhone. Аналитика устройства озадачила пользователей сети.
Парень прикрепил к посту скриншот отчета экранного времени. Согласно отчету, он пользовался приложением соцсети X (бывшая Twitter) 11 часов 45 минут за день. «Я никогда не скачивал Twitter и не заводил там аккаунт», — подписал изображение автор поста.
В комментариях некоторые пользователи заявили, что сталкивались с подобным, но не смогли объяснить причину. «Я тоже решил проверить это. В понедельник я использовал X пять часов. У меня никогда не было этого приложения», «Мне даже пришлось приостановить работу Twitter на телефоне, хотя я никогда его не скачивал», — высказались они.
Другие попытались найти причину произошедшего. «Даже если у вас нет приложения, вы заходите на страницы, адресующие вас к публикациям в Twitter. Это может учитываться», «В приложениях для iOS появилась новая функция — "Фоновая задача". Приложение может работать в фоновом режиме, и его необязательно для этого открывать», — поделились читатели своими соображениями.
Ранее другой пользователь рассказал на портале о необычной находке. У дома приятеля парень обнаружил облитый цветным воском соленый огурец с воткнутыми в него гвоздями. Некоторые пользователи заявили, что таким образом на друга автора публикации наложили проклятье.