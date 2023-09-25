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08:36, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

Одно уведомление на телефоне парня озадачило пользователей сети

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Пользователь Reddit с ником ja3palmer опубликовал на платформе уведомление из раздела «Экранное время» на IPhone. Аналитика устройства озадачила пользователей сети.

Парень прикрепил к посту скриншот отчета экранного времени. Согласно отчету, он пользовался приложением соцсети X (бывшая Twitter) 11 часов 45 минут за день. «Я никогда не скачивал Twitter и не заводил там аккаунт», — подписал изображение автор поста.

В комментариях некоторые пользователи заявили, что сталкивались с подобным, но не смогли объяснить причину. «Я тоже решил проверить это. В понедельник я использовал X пять часов. У меня никогда не было этого приложения», «Мне даже пришлось приостановить работу Twitter на телефоне, хотя я никогда его не скачивал», — высказались они.

Другие попытались найти причину произошедшего. «Даже если у вас нет приложения, вы заходите на страницы, адресующие вас к публикациям в Twitter. Это может учитываться», «В приложениях для iOS появилась новая функция — "Фоновая задача". Приложение может работать в фоновом режиме, и его необязательно для этого открывать», — поделились читатели своими соображениями.

Ранее другой пользователь рассказал на портале о необычной находке. У дома приятеля парень обнаружил облитый цветным воском соленый огурец с воткнутыми в него гвоздями. Некоторые пользователи заявили, что таким образом на друга автора публикации наложили проклятье.

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    Мария Большакова
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