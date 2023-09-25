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02:37, 25 сентября 2023Экономика

В ЕК признали смену зависимости Европы от российского газа на американский

Директор по энергетике ЕК Йоргенсен: Евросоюз попал в зависимость от СПГ из США

Фото: Issei Kato / Reuters

Глава гендиректората Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен в интервью британской газете The Financial Times (FT) признала, что, отказавшись от газа из России, Европа стала зависеть от поставок СПГ из США на ближайшие несколько десятилетий.

«В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся некоторые ископаемые в [энергетической] системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике», — заявила она.

При этом Йоргенсен отметила, что у Евросоюза (ЕС) имеются нужные инструменты для того, чтобы успешно преодолеть энергетический кризис, который возникнет этой зимой.

Ранее стало известно, что Евросоюз договорился с газовым конкурентом России, Азербайджаном, об увеличении поставок на территорию блока.

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    Марина Совина
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