В ЕС назвали количество вывезенного с Украины зерна

ЕС вывез с Украины сухопутным путем 4 миллиона тонн зерна в августе

Евросоюз вывез с Украины сухопутным путем четыре миллиона тонн зерна в августе, такое количество назвала еврокомиссар по транспорту Адина Валеан. Об этом пишет ТАСС.

«Только в августе Украина смогла вывезти по линиям солидарности (речь идет о сухопутных и речных коридорах – прим. "Ленты.ру")», — сказала Валеан.

По ее словам, этот путь стал единственным для экспорта украинского зерна после прекращения черноморской зерновой сделки.

Валеан добавила, что с мая 2022 года по август 2023 года по линиям солидарности вывезли 53 миллиона тонн агропродукции, в том числе 48 миллионов тонн зерна, экспорт которых принес Украине 38 миллиардов евро.

15 сентября перестал действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне.

Россия приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевали, однако условия российской стороны не соблюдались. Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к сделке, но только после выполнения Западом условий Москвы.

