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13:04, 25 сентября 2023Россия

Совфед назначил главу Конституционного суда

Совфед переназначил Зорькина главой Конституционного суда на 6-летний срок

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник, 25 сентября, назначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда России (КС РФ). Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Совфеда.

Решение о переназначении Зорькина на шестилетний срок приняли единогласно, «за» проголосовали 153 сенатора (85,9 процента).

В феврале президент России Владимир Путин наградил главу КС РФ орденом Андрея Первозванного. Зорькин был удостоен награды за выдающиеся заслуги перед отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.

Валерий Зорькин окончил юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «Правоведение» в 1964 году. Он возглавлял Конституционный суд с 1991 года с перерывом в 1993-2003 годах. Последний раз Совфед назначал Зорькина на пост председателя 31 января 2018 года.

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