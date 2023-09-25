Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:34, 25 сентября 2023Наука и техника

В России испытают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»

РИА Новости: испытания беспилотного броневика «Зубило» начнутся весной 2024 года

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Испытания первого опытного образца беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» начнутся весной 2024 года, сообщил источник РИА Новости.

«Беспилотная платформа "Зубило" после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка», — заявил собеседник агентства.

По его словам, у данного вида техники улучшат электронику, благодаря чему броневик сможет работать в автономном режиме. Отмечается, что он будет передан на испытания Вооруженным силам России, ориентировочно, весной следующего года.

Ранее заместитель главного конструктора «Ремдизеля» Айдар Юнусов рассказал, что улучшения бронемашины будут делать с учетом полученных от военных замечаний и рекомендаций. Он отмечал, что в настоящее время дальность действия «Зубила» составляет 10 километров, а для ее увеличения необходимо включение квадрокоптера.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Канаде оппозиция призвала Трюдо извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС

    Гегемонии доллара предрекли крах

    Панарин рассказал о планах по возвращении из России в США

    Россиянка побывала в Грузии и описала поездку фразой «бедность и советский флер»

    Софи Лорен упала в своем доме и попала в больницу с переломом бедра

    Новый парк на юге Москвы попал на видео

    50-летняя женщина устала от молодого любовника и попросила совета

    Жена застала мужа за мастурбацией на порномодель и пожаловалась ей

    Россиян предупредили о наличии у мошенников профиля жертвы

    Воздействие бытовой химии привело к задержке развития у подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости