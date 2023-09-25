В России испытают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»

РИА Новости: испытания беспилотного броневика «Зубило» начнутся весной 2024 года

Испытания первого опытного образца беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» начнутся весной 2024 года, сообщил источник РИА Новости.

«Беспилотная платформа "Зубило" после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка», — заявил собеседник агентства.

По его словам, у данного вида техники улучшат электронику, благодаря чему броневик сможет работать в автономном режиме. Отмечается, что он будет передан на испытания Вооруженным силам России, ориентировочно, весной следующего года.

Ранее заместитель главного конструктора «Ремдизеля» Айдар Юнусов рассказал, что улучшения бронемашины будут делать с учетом полученных от военных замечаний и рекомендаций. Он отмечал, что в настоящее время дальность действия «Зубила» составляет 10 километров, а для ее увеличения необходимо включение квадрокоптера.