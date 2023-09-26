В США усомнились в пользе западных военных тактик для ВСУ
Американский инструктор, который занимается обучением украинских солдат, заявил, что далеко не все западные военные тактики пойдут на пользу Вооруженным силам Украины (ВСУ), а стандарты НАТО являются расплывчатым понятием. Об этом сообщает Business Insider.
В интервью изданию ветеран войны в Афганистане и Ираке, использующий позывной Джеки, сообщил, что скептически относится к идее обучения солдат ВСУ строго по стандартам и канонам НАТО. По его словам, не совсем понятно, что это за каноны. «Я много раз слышал о "стандарте НАТО", "тренировках по стандартам НАТО" или "стандартах доктрины НАТО". Но польская пехота ведет сражения не так, как американская», — сказал инструктор.
Джеки также добавил, что украинцы значительно опережают НАТО в интеграции небольших беспилотных систем и по ряду направлений находятся впереди своих американских коллег.
Ранее стало известно, что Конгресс США работает над одобрением законопроекта о расходах Пентагона. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти предложил оставить в нем 300 миллионов долларов на обучение ВСУ. В ответ на это конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин от Республиканской партии заявила, что не будет голосовать за принятие законопроекта, потому что он «финансирует войну на Украине».