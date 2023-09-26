В США усомнились в пользе западных военных тактик для ВСУ

BI: американский инструктор заявил, что стандарты НАТО не подходят ВСУ

Американский инструктор, который занимается обучением украинских солдат, заявил, что далеко не все западные военные тактики пойдут на пользу Вооруженным силам Украины (ВСУ), а стандарты НАТО являются расплывчатым понятием. Об этом сообщает Business Insider.

В интервью изданию ветеран войны в Афганистане и Ираке, использующий позывной Джеки, сообщил, что скептически относится к идее обучения солдат ВСУ строго по стандартам и канонам НАТО. По его словам, не совсем понятно, что это за каноны. «Я много раз слышал о "стандарте НАТО", "тренировках по стандартам НАТО" или "стандартах доктрины НАТО". Но польская пехота ведет сражения не так, как американская», — сказал инструктор.

Джеки также добавил, что украинцы значительно опережают НАТО в интеграции небольших беспилотных систем и по ряду направлений находятся впереди своих американских коллег.

Ранее стало известно, что Конгресс США работает над одобрением законопроекта о расходах Пентагона. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти предложил оставить в нем 300 миллионов долларов на обучение ВСУ. В ответ на это конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин от Республиканской партии заявила, что не будет голосовать за принятие законопроекта, потому что он «финансирует войну на Украине».