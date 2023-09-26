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09:16, 26 сентября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы задержали и отменили 24 рейса

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В трех аэропортах Москвы во вторник, 26 сентября, задержали и отменили 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, в Шереметьево четыре рейса вылетели с опозданием, а один был отменен. Во Внуково произошла задержка двух рейсов, четыре отправления отменили. В аэропорту Домодедово отложили вылет восьми воздушных судов, еще пять рейсов не состоялись.

Информации об изменении времени вылетов в Жуковском нет. Причина массовых сбоев в расписании воздушных судов в столичных аэропортах не раскрывается.

Ранее стало известно, что у самолета египетской авиакомпании Egyptair, следовавшего из Каира в Дубай, треснул один из иллюминаторов во время полета. В результате пилотам пришлось экстренно сменить курс и приземлиться в другом месте.

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    Мария Борисова
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