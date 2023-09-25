У пассажирского самолета треснул иллюминатор во время полета

Самолет Egyptair сменил курс из-за треснувшего во время полета иллюминатора

У самолета египетской авиакомпании Egyptair треснул один из иллюминаторов во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в пассажирском лайнере, следовавшем по маршруту Каир — Дубай, 23 сентября. В результате пилотам пришлось экстренно сменить курс и приземлиться в авиагавани другого города.

«Экипаж, снизившись с эшелона 350 до 230, пошел на вынужденную посадку в аэропорт Даммам, Эш-Шаркия, Саудовская Аравия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка воздушного судна прошла благополучно. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее стало известно, что житель Хакасии напился, сообщил о минировании самолета и угодил в тюрьму. Инцидент произошел в пассажирском лайнере, летевшем из Новосибирска в Красноярск.

