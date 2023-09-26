Среда обитания
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20:15, 26 сентября 2023Среда обитания

В российском городе произошел «свиной апокалипсис»

Ревду в Свердловской области атаковало стадо свиней с местной фермы

Кадр: РЕН ТВ

В Ревде Свердловской области произошел «свиной апокалипсис». Внимание на ситуацию в российском городе обратил телеканал РЕН ТВ.

По словам местных жителей, упитанные, размером почти с пони, свиньи по-хозяйски разгуливают по улицам Ревды и купаются в водоемах, загрязняя их. Помимо этого, они создают аварийные ситуации на дорогах, повреждают автомобили и портят растения на участках дачников. Местные жители жалуются, что после наступления «свиного апокалипсиса» им стало нечем дышать.

Атаковавшее Ревду стадо насчитывает более 30 особей. «Так можно и здоровье свое, грубо говоря, потерять. Это ведь всякое может быть. Может выезд на встречку случиться, объезжая животное. Это просто беспредел, ситуация вышла из-под контроля, я считаю. Надо что-то с этим решать», — убеждена женщина, автомобиль отца которой пострадал из-за столкновения со свиньей. Местные жители опасаются за здоровье себя и детей, которых не отпускают гулять из-за возможной встречи с агрессивными животными.

Что касается виновника произошедшего, то им является местный фермер. Он признался, что у него не получается контролировать численность животных, а установку забора на ферме, которая обойдется ему примерно в миллион рублей, он сейчас позволить не может.

Местные власти заявили, что не могут разобраться со сложившейся ситуацией, так как она «не входит в их полномочия». Они добавили, что решить проблему сможет департамент ветеринарного надзора. В Россельхознадзоре горожанам рекомендовали составить письменные жалобы, чтобы оштрафовать фермера. При этом виновник нашествия свиней признался, что готов пустить все стадо на мясо после наступления первых заморозков.

В июле город Елец Липецкой области атаковали мотыльки.

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    Полина Кислицына
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