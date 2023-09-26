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17:23, 26 сентября 2023Ценности

Любовь Байдена к теннисной обуви объяснили

Axios: президент США Байден стал носить теннисные ботинки из-за частых падений

Фото: Andrew Harnik / AP

Журналисты Axios объяснили любовь президента США Джо Байдена к теннисным ботинкам. Об этом говорится на сайте портала.

Сообщается, что после падения во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии Военно-воздушных сил США, состоявшейся в июне этого года, Байден стал часто носить упомянутую обувь во избежание новых инцидентов.

При этом отмечается, что команда американского лидера перед предстоящими президентскими выборами принимает дополнительные меры, чтобы он вновь не споткнулся и не упал. Некоторые сотрудники его администрации признаются, что их в особенности страшит возможность такой неудачи.

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Кроме того, демократы обеспокоены возрастом 80-летнего Байдена и тем, что президент зачастую выглядит так, словно не знает, куда ему идти после выступлений. Среди прочего уточняется, что американский лидер регулярно пользуется укороченным складным трапом при перелетах.

В феврале Байден посетил Киев в галстуке в цветах украинского флага. Американский лидер был одет в рубашку и темный брючный костюм. В то же время Зеленский был запечатлен на фото в черном лонгсливе и штанах цвета хаки.

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    Карина Черных
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