В Африке пожалели о приглашении ЧВК Пригожина

FP: африканские страны сожалеют, что пригласили ЧВК Пригожина

Африканские страны сожалеют, что когда-то пригласили частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», которая принадлежала бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом со ссылкой на американские источники сообщает Foreign Policy.

«К нам приходили страны и говорили: "Мы не хотим зависеть от ЧВК". Мы видим проблемы в их присутствии», — сказал высокопоставленный представитель Пентагона.

В материале также сказано, что подобные тезисы вызывают опасение у американских чиновников, так как их используют в качестве рычага для получения большей помощи от США. Пока африканские страны не обратились с реальной альтернативой, заявил аналитик из Вашингтона Джон Лехнер.

Ранее МВД Веикобритании официально внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Активная поддержка компании грозит лишением свободы на срок до 14 лет и штрафом.