Россиянин захотел испугать полицейских и выстрелил по воротам церкви

В Дагестане полиция задержала мужчину, который стрелял по воротам церкви

В Дагестане полиция задержала 19-летнего местного жителя, который стрелял по воротам церкви, так как хотел испугать сотрудников патрульно-постовой службы (ППС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД республики.

Теперь силовики намерены принять процессуальное решение. Пистолет они изъяли.

25 сентября полицейские Избербаша доставили в отдел двоих местных жителей 19 лет и 21 года. Днем ранее судимый 19-летний мужчина, находясь в автомобиле LADA Priora, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по воротам местной церкви. При этом оружие принадлежало 21-летнему водителю.

В отделении молодой человек заявил, что стрелял, так как хотел напугать сотрудников ППС, находившихся на маршруте патрулирования у церкви. Он рассказал, что два года назад из хулиганских побуждений открыл огонь по тем же воротам.

Ранее в Курске инспекторы ДПС ранили из табельного оружия сотрудника Росгвардии.