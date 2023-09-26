Премьер Молдавии обсудит с Шольцем присоединение страны к Евросоюзу

Водэ: премьер Молдавии Речан обсудит с Шольцем присоединение страны к Евросоюзу

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в рамках визита в Германию с 27 по 29 сентября планирует встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и обсудить в частности поддержку Берлина в процессе присоединения страны к Европейскому союзу (ЕС). Об этом сообщил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Речан также проведет несколько встреч с депутатами парламента, министрами и бизнесменами Германии. На встречах будут рассмотрены инвестиционные возможности Молдавии для привлечения бизнесменов из ФРГ, меры по укреплению энергетической безопасности, а также продвижение молдавской продукции на рынок Евросоюза, отметил Водэ.

В августе президент республики Майя Санду заявила, что вступление в Евросоюз для Молдавии жизненно необходимо. «Молдавия может выжить как демократическое государство, только став частью европейской семьи», — сказала президент, добавив, что Кишинев продолжает курс на евроинтеграцию, поскольку не должен «находиться в серой зоне».