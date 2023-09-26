Под Москвой мужчина поджег российский флаг и попал на видео

Mash: в Химках пьяный мужчина поджег российский флаг у входа в СК «Родина»

В подмосковных Химках пьяный мужчина поджег российский флаг у входа в спорткомплекс (СК) «Родина». Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На ролике видно, как россиянин влезает на забор и подпаливает зажигалкой полотнище триколора. Затем мужчина пытается скрыться, но его догоняет прохожий.

Как утверждает Mash, поджигателем оказался ранее судимый 26-летний уроженец Калужской области. Дебошира оперативно удалось задержать.

Из-за выходки ему грозит до 5 лет тюрьмы по 213 статье УК России («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что дворник сорвал флаг России с поликлиники в Ростове-на-Дону и попытался его сжечь.

Его скрутили сотрудники Росгвардии. В отношении мужчины было возбуждено дело о надругательстве над государственным флагом.