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12:16, 26 сентября 2023Россия

Под Москвой мужчина поджег российский флаг и попал на видео

Mash: в Химках пьяный мужчина поджег российский флаг у входа в СК «Родина»

В подмосковных Химках пьяный мужчина поджег российский флаг у входа в спорткомплекс (СК) «Родина». Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На ролике видно, как россиянин влезает на забор и подпаливает зажигалкой полотнище триколора. Затем мужчина пытается скрыться, но его догоняет прохожий.

Как утверждает Mash, поджигателем оказался ранее судимый 26-летний уроженец Калужской области. Дебошира оперативно удалось задержать.

Из-за выходки ему грозит до 5 лет тюрьмы по 213 статье УК России («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что дворник сорвал флаг России с поликлиники в Ростове-на-Дону и попытался его сжечь.

Его скрутили сотрудники Росгвардии. В отношении мужчины было возбуждено дело о надругательстве над государственным флагом.

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    Анна Щербакова
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