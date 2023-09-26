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18:38, 26 сентября 2023Из жизни

Мужчина нашел брата благодаря галлюцинациям во время COVID-19

В США мужчина увидел брата в галлюцинациях и нашел его с помощью ДНК-теста

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Житель США воссоединился с братом, о существовании которого не подозревал, благодаря галлюцинациям. Об этом сообщил журнал People.

57-летний Хуан Льюис из штата Техас рассказал, что в 2020 году заразился COVID-19. Мужчина находился в тяжелом состоянии и проходил экспериментальное лечение в реанимационном отделении больницы. Он вспоминает, что во время пребывания в медицинском учреждении видел галлюцинации и странные повторяющиеся сны. В одном из частых сновидений Льюис увидел брата, о существовании которого не догадывался. «Я сказал, что, если мне удастся выбраться отсюда, я собираюсь изучить этот вопрос», — рассказывает он.

Через некоторое время мужчина вернулся домой, где ему предстояло долгое восстановление. Он заново учился ходить и выполнять простые действия, чтобы вернуться к нормальной жизни. Спустя почти два года Льюис полностью оправился после болезни и вспомнил о своих снах. Он решил провести ДНК-тест и разместить его результаты на сайте организации генеалогических исследований в надежде найти родственника.

Мужчина был удивлен, когда результаты анализа показали, что у него есть единокровный брат по имени Фуон Доан. Когда Льюис увидел имя вьетнамского происхождения, то сразу решил, что генеалоги допустили ошибку в исследованиях. «А они сказали, что нет, они ничего не перепутали. Результаты правильные», — говорит он.

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Позже мужчина вспомнил, что его отец дважды служил во Вьетнаме, причем один из них пришелся на время рождения Доана. Тогда он решил связаться с родственником. «Затем мы созвонились по FaceTime, и я увидел, что он точная копия моего отца. Больше мне не нужно было ни одного подтверждения, чтобы убедиться, что он мой брат», — утверждает мужчина.

Доан рассказал, что всю жизнь искал своего отца. Мужчина вырос во Вьетнаме с матерью и бабушкой. Он никогда не видел родителя, но знал, что тот был военным. В сознательном возрасте Доан переехал в США и занялся поисками родственников по отцовской линии. Сделать это ему удалось лишь спустя несколько десятилетий.

От Льюиса мужчина узнал, что их отца давно нет в живых. Несмотря на это Доан воссоединился с родственниками и теперь планирует поддерживать с ними связь. «В декабре этого года я женюсь на любимой девушке Линде, и наконец-то все родственники отца будут рядом со мной. Моя мечта иметь большую семью осуществилась», — признался он

Ранее сообщалось, что 82-летний больной раком житель Шотландии воссоединился с другом детства спустя 60 лет разлуки. Мужчины дали друг другу обещание поддерживать связь.

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    Алиса Удовик
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