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13:31, 26 сентября 2023Наука и техника

В ранней Вселенной нашли множество похожих на Млечный Путь галактик

JWST нашел в ранней Вселенной множество похожих на Млечный Путь галактик

Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Ученые из Манчестерского университета и Университета Виктории при помощи телескопа Джеймса Уэбба (JWST) нашли в ранней Вселенной множество похожих на Млечный Путь галактик. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

В ходе работ команда обнаружила, что типичные дисковые галактики со спиральными рукавами, подобные Млечному Пути, гораздо более распространены, чем считалось ранее. До этого специалисты предполагали, что такие галактики слишком хрупкие, чтобы существовать в ранней Вселенной, поскольку в то время звездные системы часто сливались, что могло бы их легко разрушить.

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Теперь удалось доказать, что дисковые галактики встречаются в десять раз чаще, чем предполагали астрономы на основе предыдущих наблюдений с помощью телескопа «Хаббл». По всей видимости, они начали формироваться с момента Большого взрыва, а не спустя шесть миллиардов лет, как считали ранее.

Ранее в сентябре международная команда астрономов зафиксировала с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба скопление галактик PLCK G165.7+67.0 (G165).

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    Елена Апазиди
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