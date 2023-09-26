Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:53, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности для умных устройств

«РТК-Солар»: для защиты умных устройств от хакеров нужно менять пароли к ним

Фото: Unsplash

Для защиты умных устройств от хакеров нужно после покупки обязательно сменить заводские логин и пароль на более сложные. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Даниил Чернов, предупредивший россиян об опасности для владельцев таких гаджетов.

«Умные гаджеты управляются дистанционно через интернет, поэтому злоумышленники могут к ним подключиться для взлома. Если вы купили умное устройство с удаленным управлением, на котором имеются логин и пароль доступа, в первую очередь необходимо заменить их с обычных на сложные, чтобы минимизировать риски взлома. Также необходимо проверить, стоит ли галочка напротив опции автообновления», — порекомендовал специалист.

Он добавил, что еще при выборе устройства лучше ориентироваться на производителей, которые давно присутствуют на рынке и имеют хорошие отзывы. Такие компании тщательнее заботятся о безопасности своих продуктов. В то же время угроза со стороны кибервзломщиков возрастает: количество атак на устройства интернета вещей, по данным Чернова, выросло на 50 процентов с начала 2023 года.

Материалы по теме:
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее. Чем это грозит простым россиянам?
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее.Чем это грозит простым россиянам?
30 декабря 2022
Могущественные хакеры из Рязани 25 лет крали секретные документы США. Почему в Америке уверены, что за ними стоит ФСБ?
Могущественные хакеры из Рязани 25 лет крали секретные документы США.Почему в Америке уверены, что за ними стоит ФСБ?
28 мая 2023
В даркнете сидят сотни тысяч россиян. Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
В даркнете сидят сотни тысяч россиян.Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
27 июня 2023

«Умные бытовые приборы часто взламывают, чтобы с их помощью создать ботнет-сети, которые активно используют хакеры для атак на инфраструктуру организаций. Самый простой и распространенный сценарий — заражение устройства для проведения DDoS-атаки. При этом владелец гаджета даже не подозревает, в каких серьезной хакерских нападениях принимает участие его техника», — заключил Чернов.

Тем временем россиянам назвали способы защитить личные данные при использовании VPN. Например, не стоит отправлять номера банковских карт, логины, пароли или паспортные данные, так как эти сведения в открытом виде попадают к владельцу VPN-сервера.

Что думаешь? Оцени!
    Вениамин Лыков
    Обсудить
    Последние новости

    «Он шайтан и хочет спасти свою шкуру». Рамзан Кадыров раскрыл подробности избиения поджигателя Корана своим сыном Адамом

    Россияне бросились скупать один вид товаров для дома

    Россиян предупредили об опасности для умных устройств

    В Конгрессе усомнились в честности Белого дома в вопросе о сумме расходов на ВСУ

    «Емелю 2.0» заметили на улице в Москве и сняли на видео

    Участники спецоперации получат бесплатную землю на Камчатке

    Переехавшие в Европу россияне рассказали о минусах жизни за границей

    Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов

    Психолог высказался относительно брака без секса

    В Китае назвали признак зависимости Евросоюза от США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости