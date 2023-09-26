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16:51, 26 сентября 2023Россия

Стало известно о похоронах члена экипажа угнанного на Украину Ми-8

RT: бортового техника угнанного на Украину Ми-8 похоронили на Алтае

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Алтайском крае похоронили Никиту Кирьянова, который служил бортовым техником на угнанном на Украину вертолете Ми-8. О прошедшей в Барнауле церемонии прощания с офицером сообщает телеканал RT.

Военнослужащий служил в другом экипаже, вместе с угнавшим вертолет Максимом Кузьминовым он летал всего несколько раз, выполняя задачи по транспортировке грузов.

По словам одного из сослуживцев офицера, 9 августа — в день, когда Кузьминов приземлил Ми-8 на подконтрольной украинским войскам территории — у него могло не быть при себе оружия. «Может быть, Кузьминов сказал оружие с собой не брать: он же командир, за свой экипаж несет ответственность — и последнее слово за ним», — пояснил собеседник канала.

Кирьянов и летчик-штурман ничего не знали о намерениях Кузьминова и пытались оказать сопротивление противнику, указано в публикации. Военнослужащему присвоен орден Мужества посмертно.

О том, что военный летчик Максим Кузьминов угнал на Украину российский вертолет, стало известно в начале сентября. Свою причастность к этому подтвердило украинское Минобороны. Позже стало известно, что в отношении Кузьминова ФСБ России возбудит уголовное дело по статье о госизмене.

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    Алан Босиков
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