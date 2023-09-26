Появилась информация об отъезде Земфиры из квартиры Литвиновой в Париже

Появилась информация об отъезде Земфиры из квартиры Ренаты Литвиновой в Париже

Появилась информация, что российская певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) переехала из квартиры актрисы Ренаты Литвиновой, расположенной в Париже. Об этом рассказал источник из окружения артисток, передает «Московский комсомолец».

По его словам, сейчас Земфира живет в одиночестве по ее собственному выбору. Сама Литвинова «выглядит как человек, который сильно переживает». Отмечается, что и исполнительница, и актриса сейчас проживают во Франции.

Земфира и Литвинова являлись близкими подругами на протяжении 18 лет, однако ни одна из звезд ни разу не подтверждала романтический характер их отношений.

«Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и лучший друг. При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень уважаю. Вы что-то там себе напридумывали, но реальность совершенно иная», — рассказывала певица в одном из интервью в 2018 году.

В феврале 2022-го Земфира вместе с актрисой Ренатой Литвиновой переехали в Париж, где последняя владеет собственной квартирой.

Ранее исполнительница пожаловалась на «чудовищную» организацию концерта в Казахстане.