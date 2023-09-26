В России впервые состоится луковый фестиваль

В городе Великие Луки 27 сентября состоится первый луковый фестиваль

В Псковской области России состоится первый луковый фестиваль. Об этом сообщается в сообществе «Первого городского туристического форума» во «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет днем в среду, 27 сентября, в городе Великие Луки.

В ходе фестиваля гости смогут попробовать луковый пирог, посмотреть фильм о путешествиях, спеть песни в командной караоке-игре, поделиться яркими впечатлениями от походов, поездок, полетов и открытий за круглым столом, а также принять участие в конкурсе на самую большую луковицу.

«Мы приглашаем отметить вместе этот праздник, объединяющий активных, неравнодушных, жаждущих открытий и приключений туристов, а также тех, кто работает в индустрии гостеприимства и дарит путешественникам возможность с комфортом отдохнуть», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селе Панское Мичуринского округа Тамбовской области с 28 по 30 сентября пройдет всероссийский слет сокольников «Живое наследие». Гости фестиваля узнают о традициях соколиной охоты, которая включена в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России, а также смогут ознакомиться с экспозицией ловчих птиц и выставкой «Соколиная охота народов мира».