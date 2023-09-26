Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 26 сентября 2023Мир

Глава МАГАТЭ встретился с министром энергетики Украины

Гросси: МАГАТЭ привержено поддержке всех украинских атомных электростанций

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на полях генконференции организации. Об этом он написал в социальной сети X.

«МАГАТЭ привержено поддержке всех украинских атомных электростанций», — отметил Гросси. По его словам, это подчеркивают постоянные миссии МАГАТЭ на каждой станции и программа содействия в Херсонской области.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и Рафаэль Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Также гендиректор МАГАТЭ заявил, что до конца года посетит Запорожскую атомную электростанцию.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении заявили о гибели более ста человек из-за взрыва в Карабахе

    Российская судья назвала разницу в зарплатах на матчах мужских и женских команд

    Российские войска уничтожили БМП Marder на ореховском направлении

    Хижину Шрека предложили арендовать в Шотландии

    Глава МАГАТЭ встретился с министром энергетики Украины

    Завод Volvo в Калуге начнет работу в этом году

    Минобрнауки установило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы

    Протоиерей Дмитрий Рощин назвал причины превращения храмов в социальные центры

    Раскрыты алкогольные пристрастия Карла III

    В США назвали сроки запуска производства гиперзвукового оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости