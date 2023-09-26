Глава МАГАТЭ встретился с министром энергетики Украины

Гросси: МАГАТЭ привержено поддержке всех украинских атомных электростанций

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на полях генконференции организации. Об этом он написал в социальной сети X.

«МАГАТЭ привержено поддержке всех украинских атомных электростанций», — отметил Гросси. По его словам, это подчеркивают постоянные миссии МАГАТЭ на каждой станции и программа содействия в Херсонской области.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и Рафаэль Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Также гендиректор МАГАТЭ заявил, что до конца года посетит Запорожскую атомную электростанцию.