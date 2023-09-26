В Госдуме учредили медаль имени режиссера Говорухина

В Госдуме учредили медаль имени постановщика Говорухина за заслуги в культуре

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 26 сентября, приняла проект постановления об учреждении медали имени советского и российского режиссера Станислава Говорухина. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что медаль в честь знаменитого постановщика будет иметь статус ведомственной награды Госдумы. «Награждаться ею будут граждане Российской Федерации и иностранные граждане за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве», — подчеркнул председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский.

Он добавил, что Говорухин проработал в Госдуме более двадцати лет, возглавляя Комитет по культуре. Парламентарий также напомнил, что режиссер внес огромный вклад в культурную, общественную и политическую жизнь нашей страны. Известно, что еще в июне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил учредить медаль имени Говорухина. Дизайн награды с изображением профиля режиссера уже утвержден.

Ранее сообщалось, что американский актер Арнольд Шварценеггер получит награду «За мужество» от музея Холокоста. Решение связано с тем, что артист в соцсетях неоднократно выступал против антисемитизма. «Арнольд, публично высказавшись, воплотил в себе суть нашего музея — вдохновлять человечество правдой», — подчеркнул гендиректор учреждения Бет Кин. Церемония награждения состоится 6 ноября в Лос-Анджелесе.