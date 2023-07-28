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23:48, 28 июля 2023Культура

Арнольд Шварценеггер получит награду «За мужество»

Актер Арнольд Шварценеггер получит награду «За мужество» от музея Холокоста
Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер. Фото: Steve Marcus / Reuters

Американский актер Арнольд Шварценеггер получит награду «За мужество» от музея Холокоста. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что актер в социальных сетях неоднократно выступал против антисемитизма. «Арнольд, публично высказавшись, воплотил в себе суть нашего музея — вдохновлять человечество правдой», — отметил генеральный директор учреждения Бет Кин. Церемония награждения состоится 6 ноября в Лос-Анжелесе.

Ранее актер заявил, что готов побороться за пост президента США в 2024 году, но не имеет на это право.

В июне Шварценеггер рассказал о жестоком детстве из-за отца-нациста. Отец артиста Густав Шварценеггер был офицером вермахта, а после окончания войны женился на матери звезды. У пары родились двое сыновей. По словам актера, отец подвергал близких насилию, а также не давал детям есть, если те не выполняли свои обязанности.

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    Марина Совина
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