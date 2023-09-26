Назван способ избавиться от плодовых мушек в квартире

MOS-SMI: избавиться от плодовых мушек в квартире поможет мед

Избавиться от плодовых мушек в квартире поможет ловушка из меда и уксуса. Способ справиться с насекомыми россиянам назвали эксперты портала MOS-SMI.

Для изготовления ловушки потребуется наполовину наполнить пластиковую бутылку уксусом, затем добавить мед и средство для мытья посуды. Далее жидкость следует хорошо перемешать. Открытую бутылку нужно оставить в месте скопления вредителей. Через пару часов мушки и мухи слетятся на сладкий запах, после чего попадут в ловушку и не смогут выбраться из нее.

Эксперты добавили, что важно понять причину возникновения плодовых мушек. Зачастую эти насекомые появляются в квартире из-за наличия испорченных фруктов или влажных губок для мытья посуды. В первую очередь следует устранить способные привлечь мушек предметы.

Ранее россиянам посоветовали избавляться от мушек с помощью брошенного в уксус куска яблока. Эксперты также рассказали, как убрать их квартиры мух — для этого можно изготовить простую ловушку из дрожжей и сахара.