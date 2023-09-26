53-летняя Наоми Кэмпбелл попозировала для журнала с голой грудью

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала героиней новой откровенной съемки для журнала Vanity Fair. Соответствующие кадры появились на сайте модного издания.

53-летняя знаменитость позировала перед фотографом в черной накидке Dolce&Gabbana с аппликацией в виде цветка на шее, прозрачная ткань которой демонстрировала ее голую грудь. Кроме того, она надела колготки бренда Wolford и босоножки с перьями. Манекенщицу также запечатлели в кружевном платье длины макси и оперных перчатках.

Известно, что автором съемки выступил дуэт фотографов Луиджи и Янго, а за макияж отвечал визажист Англома.

Ранее в сентябре Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в рамках Недели моды в Нью-Йорке в прозрачном наряде. Отмечалось, что манекенщица дефилировала в одежде, которую создала в коллаборации с брендом PrettyLittleThing. Она выбрала черное платье длины макси без рукавов, украшенное стразами.