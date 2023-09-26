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10:14, 26 сентября 2023Бывший СССР

Украина пожаловалась на нежелание НАТО вступать в конфликт с Россией

Секретарь СНБО Украины заявил, что не видит желания НАТО противостоять России
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Alina Smutko / Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью газете ABC посетовал на отсутствие желания у стран НАТО вступать в вооруженный конфликт с Россией.

«Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу», — пожаловался Данилов на нежелание альянса противостоять Москве.

Ранее бывший генсек НАТО Джордж Робертсон заявил, что Россия превосходит западные страны по объемам производства военной промышленности в семь раз. Он также подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества артиллерийских снарядов для того, чтоб поддерживать темпы контрнаступления.

18 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противостояние на фронте стало артиллерийской дуэлью. Кроме того, он признал медленные темпы наступления ВСУ.

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    Варвара Кошечкина
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