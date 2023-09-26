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07:41, 26 сентября 2023Мир

Экс-генсек НАТО оценил превосходство военной промышленности России перед Западом

Экс-генсек НАТО Робертсон: РФ превосходит Запад в военной промышленности в 7 раз
Джордж Робертсон

Джордж Робертсон. Фото: Joel Goodman / Globallookpress.com

Россия превосходит западные страны в производстве военной промышленности в семь раз, заявил бывший генсек НАТО Джордж Робертсон. Его слова передает британское издание The Times.

Он отметил, что сейчас производится 200 российских танков и два миллиона артиллерийских снарядов в год. «Вдвое больше, чем до спецоперации, превосходя Запад в семь раз», — указал Робертсон.

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    Марина Совина
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