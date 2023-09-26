Экс-генсек НАТО оценил превосходство военной промышленности России перед Западом

Экс-генсек НАТО Робертсон: РФ превосходит Запад в военной промышленности в 7 раз

Россия превосходит западные страны в производстве военной промышленности в семь раз, заявил бывший генсек НАТО Джордж Робертсон. Его слова передает британское издание The Times.

Он отметил, что сейчас производится 200 российских танков и два миллиона артиллерийских снарядов в год. «Вдвое больше, чем до спецоперации, превосходя Запад в семь раз», — указал Робертсон.