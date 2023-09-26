Под Москвой у подростка остановилось сердце из-за скачка температуры при ОРВИ

Mash: в Одинцово 16-летний подросток умер из-за скачка температуры при ОРВИ

В подмосковном городе Одинцово 16-летний подросток умер из-за резкого скачка температуры при острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По предварительным данным, у юноши остановилось сердце. В последнее время он не посещал школу и находился дома, опасаясь сезонного вируса. Эти меры не помогли — подросток заболел.

Поначалу у школьника были кашель, температура и слабость. Однако в одну из ночей мальчик начал задыхаться и бредить.

Родители вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.

Ранее российский врач Лев Авербах рассказал, что на начальном этапе менингит легко перепутать с тяжелой формой ОРВИ.

Специалист подчеркнул, что менингит не зря считается одним из самых опасных заболеваний: если вовремя не обратиться к врачу, он может привести к тяжелым осложнениям.