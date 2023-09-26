Ценам на нефть предрекли резкий рост

CR: цены на нефть поднимутся до $150 за баррель без вложений в геологоразведку

Мировые цены на нефть могут подняться до 120-150 долларов за баррель, если правительство США не будет предпринимать мер для стимулирования геологоразведочных работ. Об этом заявил генеральный директор сланцевой бурильной компании Continental Resources (CR) Дуг Лоулер, его слова приводит Bloomberg.

В обозримом будущем добыча сырья на действующих месторождениях, включая Пермский бассейн, достигнет пиковых значений, что значительно сократит объемы сырьевого предложения на фоне отсутствия открытия новых площадок для бурения. Ранее подобное уже происходило на сланцевых месторождениях Баккен (Северная Дакота) и Игл-Форд (Техас), посетовал Лоурер.

По его словам, рост цен до 120-150 за баррель вызовет «шок» на американском энергетическом рынке. Кроме того, отсутствие стимулирования геологоразведочных работ приведет к сокращению поставок энергоносителей. Чтобы избежать реализации подобного сценария, администрация президента США Джо Байдена должна принять последовательную политику, которая позволит ведущим энергокомпаниям добывать больше сырья, заключил глава CR.

Ранее газета The Walls Street Journal (WSJ) включила рост мировых цен на нефть в число главных рисков для экономики США. Удорожание сырья может привести к дальнейшему повышению стоимости бензина на внутреннем рынке, что станет предпосылкой для ускорения потребительской инфляции. При этом в августе американские потребители уже пережили рекордный с июня 2022 года скачок топливных цен на 10,6 процента.