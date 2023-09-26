Названы главные критерии при выборе газовой плиты

«ВсеИнструменты.ру»: при выборе газовой плиты нужно учесть тип газоснабжения

Во время покупки газовой плиты нужно учитывать ряд факторов, чтобы избежать проблем в будущем. Главные критерии при выборе бытовой техники «Ленте.ру» назвал эксперт маркетплейса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

В первую очередь необходимо учесть тип газоснабжения — магистральный или баллонный. Оптимальное количество и мощность конфорок зависят от размера семьи, частоты использования и количества приготавливаемых блюд. Кроме того, габариты плиты должны подходить под габариты кухни. Лучше всего выбирать известного производителя с хорошей репутацией. Важным фактором является и оптимальное соотношение цены и качества.

Также стоит обратить внимание на наличие необходимых функций: гриля, духовки, таймера, подсветки, автоматического отключения газа при утечке и так далее. При наличии в семье маленьких детей или пожилых людей эксперт рекомендует рассмотреть покупку плиты с высоким уровнем безопасности. Такие устройства имеют функции «защита от детей» и «газ-контроль».

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