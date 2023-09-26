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10:14, 26 сентября 2023Россия

Россиянам дали советы по выбору зимних шин

Автоэксперт Носко посоветовал выбрать фрикционные шины при зиме ниже 20 градусов

Фото: K. Schmitt / Globallookpress.com

На сегодняшний день на российском рынке представлен большой ассортимент зимних шин для легковых автомобилей, как шипованных, так и фрикционных, отметил директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. В беседе с «Лентой.ру» он поделился советами по выбору зимних шин.

По словам автоэксперта, у каждого вида есть свои преимущества. Например, шипованные покрышки позволяют машине сохранять устойчивость на снежном покрове или гололеде, так как имеют не только необычное покрытие, но и отличный от фрикционной резины температурный диапазон эффективности действия.

Шипованные шины подойдут автомобилистам из регионов, где морозы составляют от 0 до минус 10 градусов, а фрикционные — для тех субъектов РФ, где температура воздуха опускается ниже 20 градусов

Александр Носкоавтоэксперт

Несмотря на большой выбор как по цене, так и по качеству, специалист посоветовал не экспериментировать с выбором шин, пробуя установить на авто тот вид или размер покрышек, которые не рекомендованы производителем.

Носко отметил, что многие автомобилисты пытаются сэкономить, приобрести только две покрышки и установить их на ведущие колеса, в зависимости от привода автомобиля. «Делать этого ни в коем случае нельзя, как и устанавливать шины разной толщины или разных производителей, особенно когда меняется резина с 70-процентным износом. Только все четыре одинаковые зимние покрышки обеспечат автомобилю стабильность и контролируемое водителем поведение на скользкой дороге», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он также рекомендовал не забывать о правильном хранении летних шин. В противном случае спустя полгода придется снова потратить крупную сумму на их обновление. Хранить летние шины, по словам Носко, следует при температуре не менее 25 градусов в хорошо проветриваемом помещении с влажностью не выше 60-80 процентов. «Если у владельца автомобиля нет подходящего места для хранения шин, можно доверить этот процесс дилеру — большинство российских автосалонов предоставляют такую услугу», — заключил эксперт.

Ранее технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рассказал, как нужно подготавливать автомобиль к холодам. Замену резины на зимнюю он посоветовал производить при температуре плюс 5-7 градусов.

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    Екатерина Смирная
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