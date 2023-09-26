Россиянам дали советы по выбору зимних шин

Автоэксперт Носко посоветовал выбрать фрикционные шины при зиме ниже 20 градусов

На сегодняшний день на российском рынке представлен большой ассортимент зимних шин для легковых автомобилей, как шипованных, так и фрикционных, отметил директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. В беседе с «Лентой.ру» он поделился советами по выбору зимних шин.

По словам автоэксперта, у каждого вида есть свои преимущества. Например, шипованные покрышки позволяют машине сохранять устойчивость на снежном покрове или гололеде, так как имеют не только необычное покрытие, но и отличный от фрикционной резины температурный диапазон эффективности действия.

Шипованные шины подойдут автомобилистам из регионов, где морозы составляют от 0 до минус 10 градусов, а фрикционные — для тех субъектов РФ, где температура воздуха опускается ниже 20 градусов Александр Носко автоэксперт

Несмотря на большой выбор как по цене, так и по качеству, специалист посоветовал не экспериментировать с выбором шин, пробуя установить на авто тот вид или размер покрышек, которые не рекомендованы производителем.

Носко отметил, что многие автомобилисты пытаются сэкономить, приобрести только две покрышки и установить их на ведущие колеса, в зависимости от привода автомобиля. «Делать этого ни в коем случае нельзя, как и устанавливать шины разной толщины или разных производителей, особенно когда меняется резина с 70-процентным износом. Только все четыре одинаковые зимние покрышки обеспечат автомобилю стабильность и контролируемое водителем поведение на скользкой дороге», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он также рекомендовал не забывать о правильном хранении летних шин. В противном случае спустя полгода придется снова потратить крупную сумму на их обновление. Хранить летние шины, по словам Носко, следует при температуре не менее 25 градусов в хорошо проветриваемом помещении с влажностью не выше 60-80 процентов. «Если у владельца автомобиля нет подходящего места для хранения шин, можно доверить этот процесс дилеру — большинство российских автосалонов предоставляют такую услугу», — заключил эксперт.

Ранее технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рассказал, как нужно подготавливать автомобиль к холодам. Замену резины на зимнюю он посоветовал производить при температуре плюс 5-7 градусов.

